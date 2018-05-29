Камера мобильного телефона запечатлела момент обрушения части фасада исторического здания Кройц-аптеки постройки начала XX века, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что в феврале этого года на объекте начались подготовительные работы к реконструкции, в результате которой дом станет частью нового гостиничного комплекса.

Момент обрушения части фасада здания Кройц-аптеки в Калининграде, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, попал в объектив мобильного телефона.В минувший понедельник, 28 мая, прохожие, оказавшиеся на улице Фрунзе, стали свидетелями инцидента, произошедшего на реконструируемом объекте. На записи видно разрушение элементов передней стены дома, прикрытой фальш-фасадом с изображением исторического вида здания.Часть отвалившихся кирпичей вылетела за пределы стройки и упала на тротуаре и проезжей части.Дом Кройц-аптеки был построен на Кенигштрассе в начале XX века в архитектурном стиле югендштиль. Он уцелел в войну и использовался в качестве жилого до конца 80-х годов минувшего столетия, после чего жильцы были расселены, однако капитальный ремонт так и не начался.Уже в новом столетии после нескольких неудачных попыток для здания нашелся инвестор, который выкупил его и предложил проект реконструкции, согласно которому отреставрированный и частично перестроенный дом войдет в состав гостиничного комплекса с рестораном и коммерческими площадями.Как сообщают местные СМИ, подготовка к началам работ началась в феврале ткущего года.