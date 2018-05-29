Онлайн-конференция банка ВТБ: «Тенденции и динамика развития регионального банковского сектора». На вопросы читателей и редакции газеты «Аргументы и Факты» отвечает управляющий ..

Онлайн-конференция банка ВТБ: «Тенденции и динамика развития регионального банковского сектора».На вопросы читателей и редакции газеты «Аргументы и Факты» отвечает управляющий розничного бизнеса банка ВТБ в Ивановской области Денис Столбиков.- Денис, здравствуйте! Каким для банковской розницы в Ивановской области был 2017 год? Сохранились ли прошлогодние тренды в первом квартале 2018 года?- Прошедший год был для нас весьма успешным. Главными трендами прошлого года, которые сохраняются и в этом году можно назватьследующие: заметноеснижение ставок по всем банковским продуктам, рост спроса на рефинансирование кредитов и переход населения на потребительскую модель поведения вместо сберегательной.- Расскажите, пожалуйста, подробнее о каждом из названных вами трендов.- Снижение ставок, безусловно, стало главным событием в банковской сфере в минувшем году. Центробанк снижал ключевую ставку шесть раз в течение года – в целом на 2,25 п.п. Вслед за ключевой ставкой вниз пошли и ставки по кредитнымпродуктам –.В связи с этим клиентам стала очевидна ощутимая выгода от рефинансирования кредитов, взятых ранее под более высокие проценты. Поэтому в конце прошлого года и в первом квартале нынешнего мы много занимались именно рефинансированием кредитов.- Что означает «переход на потребительскую модель поведения вместо сберегательной»?- Ивановцыначали активно брать кредиты на самые разные цели. Прежде всего, конечно, ипотеку и кредиты наличными.- Почему?- Во-первых, мы видим устойчивый рост российской экономики. Во-вторых, доходы населения за последний год увеличились, а у людей со средним и высоким доходом этот рост заметно превысил инфляцию. В-третьих, процентные ставки по кредитам снижаются, что делает их доступнее. Кроме того, многие клиенты планируют банковские кредиты для реализации накопившихся за последние два-три года цели.- На что чаще всего ивановцы берут потребительские кредиты?- Чаще наши горожане берут потребкредиты на ремонт, крупную бытовую технику и путешествия. Почувствовав стабилизацию экономики, ивановцы стали тратить и свои, и заемные средства активно и уверенно. Так, за 2017 год ВТБ в Ивановской области выдал около 3 тыс.потребкредитов на общую сумму почти 1,5млрд рублей. Это на 46% больше по объему, чем годом ранее. Средний размер потребкредита при этом вырос с 359 тыс. рублей до 494 тыс. рублей.В первом квартале динамика сохранилась: за 3 месяца выдано уже 800 кредитов наличными на общую сумму более полумиллиарда рублей. Среднийразмер кредита также вырос и на 1 апреля составил 621 тысячу рублей.- А каков сейчас средний размер ипотечного кредита в нашей области?- Средний размер ипотечного кредита в Ивановской области по итогам 3-х месяцев 2018 года – 1,32 млн рублей.Ипотечное кредитование показало рост в прошлом году и продолжает расти в нынешнем. За 2017 год ивановский розничный ВТБ выдал 638 ипотечных кредитов на сумму 904 млн рублей. В этом году (по итогам первого квартала)–154 кредита на 203 млн рублей.Люди не только улучшают свои жилищные условия, но и используют квартиры и дома в качестве средства для сохранения своих накоплений.– По вашему мнению, стоит ли брать ипотеку сейчас, или лучше подождать дальнейшего снижения?– Ставки по ипотеке на сегодняшний деньнаходятся на исторических минимумах. По нашим оценкам, сейчас – наиболее оптимальная точка равновесия между ставкой по ипотеке и ценой за квадратный метр. Ведь можно ждать снижения ставки и дождаться дефицита предложения и роста стоимости квартир, что в итоге приведет к менее комфортным условиям покупки.- С этого года правительство запустило новую программу господдержки заемщиков с детьми...- Да, действительно. И банк ВТБ сразу же включился в работу по данной программе. Воспользоваться новыми условиями могут семьи, у которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Льготный период будет составлять три года с даты рождения второго ребенка, пять лет – с даты рождения третьего малыша. При этом если с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года у заемщика родится третий ребенок, пока он получает субсидию за второго по этой же программе, срок предоставления субсидии продлевается на 5 лет с даты окончания срока предоставления субсидии за второго.Программа распространяется также на рефинансирование ипотечных кредитов, выданных в период действия программы, то есть с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года.Чтобы подать заявку на кредит, нужно предоставить в банк свидетельства о рождении всех детей, а также стандартный пакет документов для оформления ипотеки. При этом родители рожденного в период программы ребенка должны состоять в официальном браке. Кредит с господдержкой предоставляется на покупку строящегося и готового жилья у юрлица, максимальная сумма кредита в регионах (кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос на покупку жилья в рамках программы должен быть не менее 20%.- А что вы можете сказать про рынок автокредитования?- Здесь тоже наблюдается позитивный сдвиг. За 2017 год ВТБ в Ивановской области выдал 723 автокредита на сумму 417млн рублей. Это на 44% больше по объему, чем годом ранее. Цифры по итогам первого квартала тоже радуют: 132 оформленных автокредита на общую сумму 67,8 млн рублей, из которых больше трети оформлены в рамках программ господдержки.Основных причин для такого роста две: оживление рынка и запуск в третьем квартале 2017 года программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Виюле-сентябре 2017 года в нашем банке на них пришлось 50% от всего объема выдач автокредитов. Суть программы заключалась в следующем: заемщик, на которого впервые регистрируется автомобиль, либо у которого есть минимум двое несовершеннолетних детей, получает скидку от стоимости автомобиля в размере 10%.- Денис, чего вы ожидаете от этого года? Ваши прогнозы на 2018 год.- Уверен,у рынка розничного кредитования есть потенциал роста. Все из перечисленных выше трендов в 2018 году сохранятся и даже усилятся. Рост экономики, по нашим оценкам, будет выше, чем в 2017 году. Низкая инфляция сохранится, реальные доходы населения по крайней мере не будут снижаться. Динамика процентных ставок также позволяет рассчитывать на их дальнейшее снижение, которое, как мы предполагаем, будет поддерживаться Центральным банком.Дополнительные вопросы от читателей1. Как сохранить свои деньги от мошенников?Есть несколько простых правил, которые помогут сохранить ваши средства и личные данные в безопасности. В первую очередь, никому не передавайте данные вашей карты. Во-вторых, подключите SMS-информирование и получайте в реальном времени уведомления обо всех операциях по вашим картам.В-третьих, перед совершением операций в интернете проверьте, подключена ли ваша карта к 3D Secure. Данная технология позволяет совершать онлайн-платежи в защищенном режиме. В-четвертых, будьте внимательны и осторожны при совершении действий в интернете – всегда проверяйте адреса сайтов, на которых совершаете операцииоплаты.2. Как быстро заблокировать потерянную карту?В банке ВТБ один из оперативных методов ограничить доступ к счету — блокировка карты потелефону. Для этого требуется позвонить в службу поддержки клиентов и сообщить о своей проблеме. Если же возможности позвонить нет, можно воспользоваться интернет- или мобильным банком ВТБ-Онлайн.3. Можно ли настроить автоплатеж за коммунальные услуги?Автоплатеж - одна из самых популярных банковских услуг. Она подразумевает автоматическую оплату счетов пользователя. Это может быть мобильный телефон, коммунальные платежи и многое другое. Помимо этого она позволяет проводить операции по переводу денег с другой карты. Все, что нужно сделать, – настроить нужные опции в ВТБ-Онлайн. Там же их можно отключить.4. Можно ли открыть счет дистанционно, без личного присутствия?В ВТБ да, если предварительно вы заключили с банком договор комплексного обслуживания. Данный документ позволяет клиенту свободно открывать счета в различных валютахв ВТБ-Онлайн, без посещения офиса.