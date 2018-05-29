Жевательная резинка может способствовать похудению, однако есть важное условие: её нужно жевать непосредственно во время ходьбы. Физиологические изменения, которые запускает процесс жевания жвачки, описала команда японских исследователей.

Жевательная резинка может способствовать похудению, однако есть важное условие: её нужно жевать непосредственно во время ходьбы. Такое заявление сделали японские исследователи на 25-м Европейском конгрессе по проблемам ожирения (European Congress on Obesity), который проходил в Вене.Команда из Университета Васэда в Токио отмечает: ранее все работы, в которых изучалось влияние жевательной резинки на процесс похудения, проводились с добровольцами, которые пребывали в состоянии покоя. На этот раз специалисты решили выяснить, как жвачка воздействует на физиологические процессы во время движения.В работе приняли участие 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет, которых разделили случайным образом на две группы. Добровольцам из первой дали по две подушечки жвачки (энергетическая ценность каждой составила от полутора до трёх килокалорий) и попросили жевать их во время ходьбы в естественном темпе. Вторая группа была контрольной, её участникам достался заменитель жвачки — порошок с такими же ингредиентами, который нужно было не жевать, а просто проглотить.Добровольцы из обеих групп должны были ходить в течение 15 минут после часового отдыха. При этом специалисты в обоих случаях фиксировали частоту сердечных сокращений, ритм ходьбы и расход энергии, а также замеряли пройденное расстояние. Отмечается, что средняя скорость ходьбы рассчитывалась исходя из расстояния, пройденного в течение 15 минут, а общие затраты энергии во время прогулки оценивались на основе средней скорости ходьбы и массы тела каждого участника.Результаты показали, что у всех участников эксперимента из первой группы частота сердечных сокращений была в два раза выше, чем у представителей контрольной группы.Затем авторы сравнили показатели в разных возрастных группах, и оказалось, что наиболее положительный эффект наблюдается у мужчин старше 40 лет. По сравнению с участниками из контрольной группы они успели пройти большее расстояние, то есть скорость их ходьбы была значительно выше. Средняя частота сердечных сокращений при ходьбе и общие затраты энергии у них также оказались самыми высокими.Правда, учёные не смогли подсчитать точное количество жевательных движений у участников. В дальнейших исследованиях необходимо будет учитывать этот фактор для более точного измерения показателей, заключают авторы.Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Journal of Physical Therapy Science.Кстати, на том же Конгрессе в Вене другая команда описала интересный "парадокс ожирения": оказывается, шанс умереть после инфекции у полных людей вдвое ниже.Что же касается жевательной резинки, то ранее специалисты установили, что она помогает концентрироваться. А вот краситель диоксид титана, который часто используется при производстве жвачек с эффектом отбеливания зубов, замедляет работу кишечника.