В эфир телеканала Россия 1 вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова Прямой эфир. В нем была поднята весьма щекотливая тема. Сельская учительница Екатерина Елисеева на всю страну рассказала, как родила от своего ученика – 15-летнего восьмиклассника Артема Третьякова.

В эфир телеканала "Россия 1" вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир". В нем была поднята весьма щекотливая тема. Сельская учительница Екатерина Елисеева на всю страну рассказала, как родила от своего ученика – 15-летнего восьмиклассника Артема Третьякова.Родители парня, которые узнали о случившемся последними, возмущены ситуацией. Они утверждают, что "у Кати на хате" появлялись и другие несовершеннолетние мальчики-школьники. Андрей Малахов в студии своего авторского ток-шоу пытался разобраться в ситуации и связался с юным героем-любовником."Катю Елисееву уволили из школы, а Артем, который вчера еще ей клялся в вечной любви, узнав о появлении малыша – исчез и теперь живет в Москве, – сделал громкий анонс передачи Малахов. – Героине программы теперь грозит уголовное преследование по статье за совращение несовершеннолетнего".Очевидно, что эта дикая история не лучшим образом теперь скажется и на репутации самого Малахова. "Докатились. Мы теперь серьезно обсуждаем страдания учительницы бальзаковского возраста, которая горюет о разлуке с отцом своего ребенка, по совместительству ее бывшим учеником, которому на момент зарождения их отношений было 15 лет? - поделился возмущением с Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян – Андрей Малахов как продюсер шоу вообще отдает себе отчет в том, что он делает? То есть, он предлагает всей стране вступить в дискурс о страданиях учительницы-педофилки? В то время когда таких учительниц сажают на Западе длительные сроки мы их делаем героями передач? Что-то совсем прогнило в шоу у Малахова. Дно уж точно окончательно пробито. Это отвратительно!"Андрей Малахов не впервые удостаивается критики за темы программ и выбор героев. Например, многие люди возмущены его странной симпатией к Виталине Цымбалюк-Романовской. Той самой, которую бывший муж Армен Джигарханян на всю страну называет воровкой и призывает посадить.