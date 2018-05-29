Великобритания охмурила Европу аферой с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Лондон, вопреки обещаниям, так и не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к инциденту.

Великобритания охмурила Европу аферой с отравлением бывшегосотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил главаМИД России Сергей Лавров. По его словам, Лондон, вопреки обещаниям, так и не предоставил никакихдоказательств причастности Москвы к инциденту."Очень негативную, особую роль играет Лондон, которыйбуквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым деломСкрипалей", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.Дипломат отметил, что британская сторона бросилась огульно обвинять вотравлении Скрипалей России еще до того, как началось расследование инцидента.Лавров подчеркнул, что расследование еще продолжается, приэтом Европа так и не предъявила никаких фактов виновности России, но поспешилавыслать наших дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства, всеобвинения в адрес Москвы рассыпаются как карточный домик.Несмотря на сложившуюся ситуацию, Лавров отметил, что всебольше стран Запада демонстрируют заинтересованность в позиции Москвы и стремятсявернуться к конструктивному диалогу. Что касается спекуляциями, то ими, отметилминистр, занимается "относительное меньшинство" западных стран.Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия былигоспитализированы в больницу британского Солсбери после того, как их нашли вбессознательном состоянии на одной из улиц города. позже Лондон заявил, чтопострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом"Новичок". Британские власти заявили, что химикат разрабатывался ипроизводился еще в СССР, а раз так, то Россия ответственно за случившееся.Позже Москва доказала, что разработка препарата велась и в западных странах.При этом "Новичок" – смертельно опасный химикат.От отравления веществом Скрипаль и его дочь должны были погибнуть. Однакоспустя некоторое время пошли на поправку и были выписаны из больницы.В конце мая была опубликована видеозапись обращения ЮлииСкрипаль – первая после отравления. По ее словам, она надеется вернуться вРоссию. Тем не менее, девушка отказалась от услуга нашего посольства вВеликобритании.