Великобритания охмурила Европу аферой с отравлением бывшего
сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил глава
МИД России Сергей Лавров. По его словам, Лондон, вопреки обещаниям, так и не предоставил никаких
доказательств причастности Москвы к инциденту.
Великобритания охмурила Европу аферой с отравлением бывшего
сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом заявил глава
МИД России Сергей Лавров. По его словам, Лондон, вопреки обещаниям, так и не предоставил никаких
доказательств причастности Москвы к инциденту.
"Очень негативную, особую роль играет Лондон, который
буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым делом
Скрипалей", – сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Дипломат отметил, что британская сторона бросилась огульно обвинять в
отравлении Скрипалей России еще до того, как началось расследование инцидента.
Лавров подчеркнул, что расследование еще продолжается, при
этом Европа так и не предъявила никаких фактов виновности России, но поспешила
выслать наших дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства, все
обвинения в адрес Москвы рассыпаются как карточный домик.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, Лавров отметил, что все
больше стран Запада демонстрируют заинтересованность в позиции Москвы и стремятся
вернуться к конструктивному диалогу. Что касается спекуляциями, то ими, отметил
министр, занимается "относительное меньшинство" западных стран.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были
госпитализированы в больницу британского Солсбери после того, как их нашли в
бессознательном состоянии на одной из улиц города. позже Лондон заявил, что
пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом
"Новичок". Британские власти заявили, что химикат разрабатывался и
производился еще в СССР, а раз так, то Россия ответственно за случившееся.
Позже Москва доказала, что разработка препарата велась и в западных странах.
При этом "Новичок" – смертельно опасный химикат.
От отравления веществом Скрипаль и его дочь должны были погибнуть. Однако
спустя некоторое время пошли на поправку и были выписаны из больницы.
В конце мая была опубликована видеозапись обращения Юлии
Скрипаль – первая после отравления. По ее словам, она надеется вернуться в
Россию. Тем не менее, девушка отказалась от услуга нашего посольства в
Великобритании.