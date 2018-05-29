Парапланерист врезался в придорожный бордюр, разминулся с проезжавшим мимо автомобилем и влетел в помещение магазина, выбив стеклянную витрину. Мужчина отделался сравнительно легко – он получил перелом руки, многочисленные ушибы, порезы и ссадины.

В сети размещены кадры аварийного приземления парапланенриста, совершившего неудачный вылет в минувший понедельник,28 мая в Ейске.На записи, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать парашют, после чего в кадре появился сам парапланерист, сильно ударившийся о придорожный бордюр и удачно разминувшийся с машиной, из салона которой и велась съемка.Судя по рассказам очевидцев, на этом злоключения мужчины не закончились. Порыв ветра увлек его дальше — он буквально влетел в помещение магазина на Нижнесадовой улице, выбив стеклянную витрину.В результате инцидента парапланерист получил перелом руки, многочисленные ушибы, порезы и ссадины.