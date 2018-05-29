Обманным путем фигурант завладел чужими деньгами, а также похитил у местных жителей электроинструмент и велосипед.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ранее судимого безработного жителя города Покров. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве и кражах, совершенных в 2017 году на территории Покрова.Установлено, что в июле прошлого года обвиняемый откликнулся на размещенное в Интернете объявление о покупке пустых пивных кег. Не имея на самом деле в наличии данных емкостей, злоумышленник связался с покупателем и предложил последнему перевести предоплату за товар. Не усомнившись, мужчина перевел фигуранту более 24 тысяч рублей. Получив деньги, обвиняемый перестал отвечать на звонки потерпевшего.Вскоре ранее судимый местный житель был задержан сотрудниками полиции при проведении оперативных мероприятий на территории города Покров.В ходе следствия полицейские доказали причастность мужчины к совершению еще двух преступлений.В августе прошлого года злоумышленник, взломав замок, проник в хозяйственное помещение, откуда похитил принадлежащий строительной бригаде электроинструмент стоимостью более 22 тысяч рублей. А в декабре совершил кражу велосипеда стоимостью 6 тысяч рублей из подъезда жилого дома. Впоследствии велосипед был изъят и возвращен владельцу.Свою вину обвиняемый признал полностью. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.