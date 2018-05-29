Малолетние бандиты украли концертные наряды певца Филиппа
Киркорова. К сожалению, злоумышленникам костюмы не подошли, ведь артист ростом почти два метра.
Малолетние бандиты украли концертные наряды певца Филиппа
Киркорова. К сожалению, злоумышленникам костюмы не подошли, ведь артист ростом почти два метра.
Недалеко от Нижнего Новгорода задержали 15-летнего Кирилла и
13-летнего Виктора. Сообщается, что юноши вскрыли грузовик Киркорова,
припаркованный рядом с местным концертным залом, и украли четыре наряда черного
цвета и четыре красного.
Подростки решили продать вещи знакомой медсестре, но та
отказалась приобретать ношенное. Кирилл понял, что торговля пойдет лучше,
если реализация товара будет проходить в общественном месте. "Он взял костюмы и
отправился на ЕГЭ, чтобы продать их учительнице или старшеклассникам. Там то
парня в итоге и задержали", – пишет Telegram-канал Mash.
Отметим, что о пропаже стало известно вчера, 28 мая. Директор
Киркорова незамедлительно обратился в полицию. Среди пропавших вещей –
уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.
Добавим, что поп-король в заявлении указал ущерб – по 1400
долларов за штуку. Только вот поговаривают, что на каждом костюме остались
бирки, на которых указано – 300 долларов.
Напомним, что несколько лет назад Киркоров уже заявлял об
ограблении. Тогда он сообщил, что мошенники в интернете похитили у него
несколько миллионов долларов. Филипп Бедросович пожаловался, что недополучил
очень большие деньги за скачивание своих песен. По словам артиста, только на
одной композиции "Зайка моя" он мог заработать миллионы.