Малолетние бандиты украли концертные наряды певца Филиппа Киркорова. К сожалению, злоумышленникам костюмы не подошли, ведь артист ростом почти два метра.

Малолетние бандиты украли концертные наряды певца ФилиппаКиркорова. К сожалению, злоумышленникам костюмы не подошли, ведь артист ростом почти два метра.Недалеко от Нижнего Новгорода задержали 15-летнего Кирилла и13-летнего Виктора. Сообщается, что юноши вскрыли грузовик Киркорова,припаркованный рядом с местным концертным залом, и украли четыре наряда черногоцвета и четыре красного.Подростки решили продать вещи знакомой медсестре, но таотказалась приобретать ношенное. Кирилл понял, что торговля пойдет лучше,если реализация товара будет проходить в общественном месте. "Он взял костюмы иотправился на ЕГЭ, чтобы продать их учительнице или старшеклассникам. Там топарня в итоге и задержали", – пишет Telegram-канал Mash.Отметим, что о пропаже стало известно вчера, 28 мая. ДиректорКиркорова незамедлительно обратился в полицию. Среди пропавших вещей –уникальные костюмы, многие из которых были сделаны в единственном экземпляре.Добавим, что поп-король в заявлении указал ущерб – по 1400долларов за штуку. Только вот поговаривают, что на каждом костюме осталисьбирки, на которых указано – 300 долларов.Напомним, что несколько лет назад Киркоров уже заявлял обограблении. Тогда он сообщил, что мошенники в интернете похитили у негонесколько миллионов долларов. Филипп Бедросович пожаловался, что недополучилочень большие деньги за скачивание своих песен. По словам артиста, только наодной композиции "Зайка моя" он мог заработать миллионы.