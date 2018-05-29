Об этом в Кремле ничего не думают. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал получение Романом Абрамовичем израильского гражданства. Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля - это его право, - добавил Песков.

Об этом в Кремле ничего не думают. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал получение Романом Абрамовичем израильского гражданства. "Послушайте, предприниматель получает гражданство Израиля — это его право", — добавил Песков.Абрамович на личном самолете прилетал в Израиль 28 мая, чтобы оформить местное гражданство, стало известно РИА Новости. Его самолет приземлился в аэропорту Бен-Гурион. Ранее у российского миллиардера возникли сложности с продлением британской инвестиционной визы. В Лондоне предположили, что для получения новой визы Роману Абрамовичу, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния.С 2003 года предприниматель владеет футбольным клубом "Челси". Абрамович входит в список не только самых богатых людей России, но и Британии. Он по итогам 2017 года сохранил за собой 13-ю строчку рейтинга богачей. За год размер его активов увеличился на 1,2 миллиарда фунтов. В итоге он стал обладателем состояния в 9 миллиардов 333 миллиона фунтов стерлингов.Абрамовичу принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook. Эта компания контролирует вертикально интегрированный металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz. В Израиле бизнесмен давно ведет филантропическую и коммерческую деятельность. Здесь он инвестирует в высокотехнологические компании и недвижимость. В 2015 году российский бизнесмен приобрел недвижимость в престижном районе Неве-Цедек Тель-Авива.После того, как Абрамович получил израильский паспорт, открывающий ему свободный въезд в большинство европейских стран, он еще, как представитель алии, получил освобождение от налогов на 10 лет. Все необходимые документы на получение израильского гражданства Роман Абрамович заранее заполнил в посольстве Израиля в Москве.Граждане Израиля могут посещать Великобританию без визы и быть в стране до шести месяцев. Это относится к поездкам, целью которых является туризм, бизнес, учеба.