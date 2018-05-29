Пока пользователи Рунета выясняют, на кого все-таки похожи дети Пугачевой и кто из ее мужчин является биологическим отцом наследников Примадонны, Dni.Ru решили узнать ответ на этот вопрос у ясновидящей.
Пока пользователи Рунета выясняют, на кого все-таки похожи дети Пугачевой и кто из ее мужчин является биологическим отцом наследников Примадонны, Dni.Ru решили узнать ответ на этот вопрос у ясновидящей.
"Сплетни об этой
паре рождаются и живут самостоятельной жизнью. Лиза и Гарри рождены от Галкина и
это видно по раскладу. Дети даже внешне очень похожи на Максима, они унаследовали
его гены", – с уверенностью сказала , после того как сделала расклад по просьбе Dni.Ru.
По ее словам, часто бывает так,
что долго прожив вместе люди настолько становятся похожи друг на друга, что рожденные
в последующих браках дети могут быть внешне похожи на предыдущего мужа. Поэтому
не удивительно, что дети Пугачевой могут чем-то походить, например, на Филиппа Киркорова.
"Хочу отметить, что
судя по раскладу, Пугачева и Галкин будто бы не проживают вместе. Это больше
похоже на гостевой брак по интересам. Их связывают творческие моменты и общее желание
воспитывать детей. Все свои силы они вкладывают в их развитие. То, что артисты
по каким-то причинам не реализовали в себе, они заложат в своих наследников. Вижу,
в ближайшее время дети пары примут участие в новом проекте на ТВ. Проект будет либо
вести, либо продюсировать сам Максим Галкин", – добавила гадалка.