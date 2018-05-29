Пока пользователи Рунета выясняют, на кого все-таки похожи дети Пугачевой и кто из ее мужчин является биологическим отцом наследников Примадонны, Dni.Ru решили узнать ответ на этот вопрос у ясновидящей.

Пока пользователи Рунета выясняют, на кого все-таки похожи дети Пугачевой и кто из ее мужчин является биологическим отцом наследников Примадонны, Dni.Ru решили узнать ответ на этот вопрос у ясновидящей."Сплетни об этойпаре рождаются и живут самостоятельной жизнью. Лиза и Гарри рождены от Галкина иэто видно по раскладу. Дети даже внешне очень похожи на Максима, они унаследовалиего гены", – с уверенностью сказала , после того как сделала расклад по просьбе Dni.Ru.По ее словам, часто бывает так,что долго прожив вместе люди настолько становятся похожи друг на друга, что рожденныев последующих браках дети могут быть внешне похожи на предыдущего мужа. Поэтомуне удивительно, что дети Пугачевой могут чем-то походить, например, на Филиппа Киркорова."Хочу отметить, чтосудя по раскладу, Пугачева и Галкин будто бы не проживают вместе. Это большепохоже на гостевой брак по интересам. Их связывают творческие моменты и общее желаниевоспитывать детей. Все свои силы они вкладывают в их развитие. То, что артистыпо каким-то причинам не реализовали в себе, они заложат в своих наследников. Вижу,в ближайшее время дети пары примут участие в новом проекте на ТВ. Проект будет либовести, либо продюсировать сам Максим Галкин", – добавила гадалка.