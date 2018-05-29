Процесс оформления израильского гражданства занял у Романа Абрамовича всего несколько часов. Как утверждают СМИ, миллиардер, получив паспорт, сразу же улетел на своем самолете. Предполагают, что с новыми документами он сможет въехать в Великобританию без визы.

Процесс оформления израильского гражданства занял у Романа Абрамовича всего несколько часов. Как утверждают СМИ, миллиардер, получив паспорт, сразу же улетел на своем самолете. Предполагают, что с новыми документами он сможет въехать в Великобританию без визы.Столь поспешное приобретение Абрамовичем нового гражданства эксперты связывают с достоинствами израильского загранпаспорта. Он дает обладателю право безвизового въезда в более чем 100 стран мира, включая Великобританию. Последняя в 2016 году даже включила граждан Израиля, которые въезжали в Туманный Альбион четыре раза за два последние года, в так называемый список "быстрого въезда". Они могут подойти к устройствам для считывания биометрического паспорта или пройти контроль через стойки для граждан Евросоюза. То есть, ждать на границе им приходится всего несколько минут – вместо нескольких часов.Российскому предпринимателю сыграли на руку и новые правила, введенные израильскими властями. С июля прошлого года новые репатрианты могут получать загранпаспорт практически сразу после получения гражданства – тогда как раньше приходилось ждать больше года.Проблемы с продлением инвесторской визы в Великобританию озникли у Романа Абрамовича после того, как Лондон изменил правила ее получения. Теперь иностранные граждане, вложившие в местную экономику сумму от 2 миллионов фунтов стерлингов, должны доказывать чистоту происхождения средств. Прежняя виза у бизнесмена истекла, а новую британцы выдавать не спешат – из чего миллиардер уже пропустил важный матч своего футбольного клуба "Челси".Как отмечают эксперты, при подаче документов на израильское гражданство через местное МВД рекомендуется находиться в Израиле до окончания процесса. Возможно, Абрамович занялся получением израильского гражданства еще в начале этого года, предвидя возможные трудности с британской визой, пишет "МК"