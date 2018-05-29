Спрос на вторичном рынке загородного жилья Подмосковья вырос в два раза в мае текущего года по сравнению с показателями годичной давности, подсчитали аналитики компании ИНКОМ-Недвижимость.

В настоящее время на вторичной загородке представлено более 74 тысяч объектов. Почти половину – 44% - составляют коттеджи,30% приходится на участки без подряда, 24% - на дачи, остальное же на дуплексы и таунхаусы.Средняя цена предложения снизилась во всех форматах и лишь коттеджи незначительно подорожали за год с 13 до 13,1 миллиона рублей.Сильнее всего в цене просели дачи – средняя стоимость сократилась на 19%, с 5,9 миллиона рублей прошлой весной до 4,8 миллиона нынешней.Участки без подряда в среднем продаеются за 2 миллиона рублей, таунхаусы и дуплексы – за 15,4 миллиона.Выросшую почти вдвое покупательскую активность эксперты объясняют хорошей погодой, которой порадовал май 2018-го. Кроме того, можно говорить и подвижках в психологии продавцов и покупателей: первые понемногу стали снижать цены, вторые же стали быстрее выходить на сделку. В результате срок экспозиции сократился до 4-6 месяцев для низшего ценового сегмента и до 8-10 месяцев для остальных классов жилья.Однако большинство лотов на вторичном загородном рынке по-прежнему переоценены: по мнению аналитиков, цены завышены в среднем на 40%.