На пожарище нашли труп. В Коврове сегодня тушили огонь в пятиэтажке. В квартире на втором этаже, откуда шёл дым, находились 14-летняя девочка и её отчим. Задымление в комнате у мужчины подросток обнаружила слишком поздно, от испуга вместо того, чтобы оказать помощь отчиму, спряталась на балконе.

На пожарище нашли труп. В Коврове сегодня тушили огонь в пятиэтажке. В квартире на втором этаже, откуда шёл дым, находились 14-летняя девочка и её отчим. Задымление в комнате у мужчины подросток обнаружила слишком поздно, от испуга вместо того, чтобы оказать помощь отчиму, спряталась на балконе. Спасатели приехали на место через 5 минут после вызова, но девочка уже спрыгнула вниз на растянутое соседями покрывало. В результате получила травмы. А вот мужчина 1958 года рождения выбраться из дома не смог. По основной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.