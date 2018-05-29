Злоумышленница перевела на игровую карту одного из клиентов денежные средства из кассы заведения, которые в дальнейшем были использованы для совершения игровых ставок...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемую в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию с заявлением обратился 48-летний мужчина, управляющий букмекерской конторой на Люсиновской улице, с сообщением о том, что в ходе проведения инвентаризации обнаружена недостача денежных средств в кассе заведения.Сотрудники полиции при проведении проверки установили причастность к данному происшествию кассира-администратора фирмы, которая, находясь на рабочем месте и используя свое служебное положение, перевела на игровую карту одного из клиентов денежные средства из кассы заведения, которые в дальнейшем были использованы последним для совершения игровых ставок и потрачены в полном объеме. Деньги в кассу внесены не были, и фактически своими действиями злоумышленница причинила организации материальный ущерб в размере свыше 3 млн рублей.Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Комсомольской площади задержали подозреваемую. Ею оказалась 25-летняя приезжая девушка. Выяснилось, что клиент пообещал в случае удачи поделиться с ней выигрышем.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61