В школе-интернате имени Ю.В.Никулина живут, воспитываются, учатся и растут более 100 детей в возрасте от двух месяцев и до 18 лет...

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов поздравил учащихся подшефной школы-интерната с наступающим праздником.Свой первый визит в подшефное учреждение начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов приурочил к самому светлому детскому празднику – Международному дню защиты детей. Вместе с ним поздравить ребят приехали заместитель начальника УВД полковник полиции Александр Крученков, помощник начальника по РЛС полковник внутренней службы Александр Ененков, заместитель председателя Совета ветеранов Николай Чубарин и представитель Женского совета Управления майор внутренней службы Ирина Зайцева, для которых визит в интернат является доброй традицией.В школе-интернате имени Ю.В.Никулина живут, воспитываются, учатся и растут более 100 детей в возрасте от двух месяцев и до 18 лет. Как отмечает Ирина Зайцева, радость от праздника, от гостей и подарков в глазах и малышей и подростков всегда одинаковая.В этот раз подопечные школы-интерната устроили небольшой концерт для гостей – песни, танцевальные постановки и, конечно же, цирковые этюды.В заключение концерта Сергей Карпов поблагодарил учащихся и администрацию школы за трогательный праздник, в который они вложили силы, время и душу, поздравил с прекрасным праздником Дня защиты детей и пожелал всем ребятам здоровья, успехов, стремления к намеченным целям и мирного неба над головой. И, конечно, от всего Управления гости вручили детям сладкие подарки.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18