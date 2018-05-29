Злоумышленник сделал предложение потерпевшей выйти за него замуж и приобрести совместную квартиру, после чего, получив денежные средства на ее приобретение, перестал выходить на связь...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО задержали 33-летнего приезжего, подозреваемого в мошенничестве», – сообщила начальник пресс-центра ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве. По словам потерпевшей, в сети Интернет она познакомилась с молодым человеком. Вскоре после знакомства мужчина сделал предложение выйти за него замуж и приобрести совместную квартиру. Он попросил девушку оформить кредит на покупку нового жилья под залог квартиры, в которой они проживали.После оформления кредитного договора и получения в кассе финансового учреждения свыше 1 миллиона рублей женщина отдала их мужчине. После этого он перестал выходить на связь.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО на Волгоградском проспекте задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22