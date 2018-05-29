Страж порядка, которого Борис Гребенщиков поблагодарил за работу после выступления Аквариума на Невском проспекте, не узнал знаменитого музыканта. Что за группа выступала?, - спросил полицейский.

Страж порядка, которого Борис Гребенщиков поблагодарил за работу после выступления "Аквариума" на Невском проспекте, не узнал знаменитого музыканта. "Что за группа выступала?", — спросил полицейский.На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как после уличного выступления Борис Гребенщиков подходит к стоящему в толпе полицейскому и благодарит его за службу. Увлеченный телефоном представитель власти явно не понимает, кто только что пожал ему руку.В ответ на вопрос полицейского, какая группа сейчас выступала, Гребенщиков ответил: "Аквариум". Мужчина переспросил название, а затем вновь сосредоточился на смартфоне.Ранее сообщалось, что "Аквариум" дали ряд уличных концертов в разных городах мира, например, в Нью-Йорке.