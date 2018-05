Большинство современных людей, заботящихся о своём здоровье, принимают какие-либо витамины и минеральные добавки. Но приносят ли они желаемую пользу? Учёные опубликовали противоречивое исследование и посоветовали искать витамине не в аптеке, а в здоровей пище.

Большинство современных людей, заботящихся о своём здоровье, принимают какие-либо витамины и минеральные добавки. И многие недавние исследования говорят о том, что некоторые витамины имеют даже больший потенциал, чем считалось. К примеру, витамин D помогает предотвратить развитие ревматоидного артрита, а витамин C оказался эффективным средством против лейкемии.Однако новая работа канадских исследователей может изменить представления людей о пользе постоянного приёма витаминов и поливитаминных комплексов. Команда медиков из Университете Торонто и Больнице Святого Михаила доказала, что такие добавки не несут никакой пользы для здоровья в долгосрочной перспективе. Впрочем, вреда они тоже не оказывают.Специалисты провели метаанализ англоязычных научных работ, проводившихся с 2012 по 2017 год. В этих исследованиях изучалось, как самые популярные в мире витамины влияют на здоровье людей. В частности, речь идёт о поливитаминных комплексах, кальции, а также витаминах C и D.Основную часть команды составляли кардиологи, поэтому в первую очередь их интересовало, какие эффекты оказывает приём перечисленных добавок на риск развития сердечно-сосудистых болезней и помогают ли витамины в профилактике сердечных приступов и инсультов. Кроме того, эксперты искали связь между приёмом витаминов и снижением риска преждевременной смерти.В результате оказалось, что самые популярные витамины безвредны для здоровья, однако и пользы от них совсем мало. Никаких очевидных преимуществ от их приёма по сути не было обнаружено, рассказывает ведущий автор работы Дэвид Дженкинс (David Jenkins)."Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов от самых распространенных добавок, которые потребляют люди", — признаётся учёный.Однако есть и хорошая новость. Исследователи выявили положительные эффекты от приёма фолиевой кислоты. Причём она снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней как сама по себе, так и в комплексе с другими витаминами группы B (B1, B2, B3 и B6).А вот по отдельности принимать такие витамины нет никакого смысла: например, ниацин (витамин B3) и его "коллеги" по группе, которые являются антиоксидантами, не снижают риск ранней смерти и не оказывают почти никаких положительных эффектов."Эти данные свидетельствуют о том, что люди должны осознанно подходить к выбору добавок для приёма и убедиться, что поставщик сообщил о недостатках витаминов и минералов", — отмечает Дженкинс.Кстати, его команда провела дополнительный анализ данных о приёме других добавок – витаминов A и E, а также железа, цинка, магния и селена. Как правило, все эти полезные микроэлементы входят в состав поливитаминных комплексов. К сожалению, эффекты от приёма таких добавок оказались очень слабыми.Медики заключают, что людям, которые хотят получать больше витаминов и минералов, следует искать их в здоровой пище, а не в аптеке."До сих пор никакие исследования по добавкам не показали нам ничего лучшего, чем употребление минимально обработанных здоровых растительных продуктов, включая овощи, фрукты и орехи", — заключает Дженкинс.Научная статья его команды была опубликована в издании Journal of the American College of Cardiology.Кстати, ранее учёные доказали, что витамин D всё-таки полезен для сердца, причём речь идёт не только о добавках в капсулах, но и о солнечных ваннах и конкретных продуктах. А вот от перелома костей кальций и витамин D, вопреки расхожему мнению, человека не защитят.Также напомним, что дефицит фолиевой кислоты при беременности наносит вред сразу нескольким поколениям, а её избыток может приводить к развитию аутизма у малыша.