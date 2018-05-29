После того, как боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил гражданство России, он может вступить в КПРФ. Как напомнил в комментарии Интерфаксу депутат Госдумы, глава пресс-службы партии Александр Ющенко, ранее Монсон неоднократно высказывал желание вступить в ряды КПРФ.

После того, как боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил гражданство России, он может вступить в КПРФ. Как напомнил в комментарии "Интерфаксу" депутат Госдумы, глава пресс-службы партии Александр Ющенко, ранее Монсон неоднократно высказывал желание вступить в ряды КПРФ."И если у него сохранилось это намерение, то сейчас, после получения гражданства России, он может обратиться в партию, и мы с удовольствием рассмотрим его обращение", — пообещал депутат-коммунист.Ющенко напомнил, что стать членом КПРФ может только гражданин Российской Федерации, и поскольку он гражданство нашей страны получил, то теперь никаких препятствий для вступления в КПРФ у него нет.Джеф Монсон, как известно, придерживается левых идей и поддерживает социализм." Он неоднократно встречался с Геннадием Зюгановым, подчеркивал свою приверженность идеям социальной справедливости. У Джефа Монсона на теле имеется татуировки, которые символизируют левые идеи", — рассказал Ющенко.Вот, например, заявление Монсона, которое он сделал в апреле 2016 года.Кроме того, боец в последние годы участвует во многих мероприятиях КПРФ. В частности, как рассказал Ющенко, в компартии активно развивается спортивный клуб, в котором представлены многие виды спорта, и Джеф неоднократно высказывал желание развивать на территории России детский спорт.О том, что Джефу Монсону одобрено предоставление российского гражданства, сообщалось еще в декабре 2015 года. Уже тогда он вышел на свой бой против камерунца Дональда Нджатахи под флагом России. На тот момент паспорт гражданина РФ он еще не получил, хотя все соответствующие процедуры уже были завершены.