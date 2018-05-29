Принц Гарри и Меган Маркл отправляются в свадебное путешествие. Чтобы избежать публичности и назойливого внимания со стороны папарацци, супруги выбрали уединенный отель в Канаде.

Принц Гарри и Меган Маркл отправляются в свадебное путешествие. Чтобы избежать публичности и назойливого внимания со стороны папарацци, супруги выбрали уединенный отель в Канаде.До недавнего времени планировалось, что сразу после роскошной свадьбы принц Гарри и американская актриса Меган Маркл отправятся в Намибию, где остановятся в апартаментах, расположенных в непосредственной близости от дикой природы, чтобы провести свой медовый месяц.Однако что-то пошло не так, и Меган с Гарри приняли решение отправиться в свадебное путешествие в Канаду, компетентно сообщает TMZ. Говорят, новоиспеченные супруги будут наслаждаться уединением в отеле Fairmont Jasper Park Lodge в провинции Альберта на западе страны. Примечательно, что американские СМИ уже обозвали это место "самым скучным курортом в мире".По всей видимости, Гарри и Меган так устали от нервотрепки вокруг свадьбы, что решили сбежать от повышенного внимания СМИ аж в Канаду. Судя по описанию на сайте отеля, принца и актрису ждут райские условия. Им приготовлен домик с шестью (!) спальнями, где высочайший комфорт присутствует в каждой детали роскошных комнат, закрытых веранд и столовой с каменным камином.Кстати, канадский рай, спрятанный посреди национального парка Джаспер, имеет богатую историю королевских гостей и голливудских звезд. Так, король Георг VI и королева Елизавета останавливались там в 1939 году, а нынешняя королева и принц Филипп ездили туда в июне 2005 года. А еще там любили отдыхать Энтони Хопкинс, Джон Траволта и Билл Гейтс. И, к слову, именно там в 1954 году Мэрилин Монро снялась в фильме "Река не течет вспять".Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей