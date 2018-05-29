АвтоВАЗ собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у Весты. Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели.

"АвтоВАЗ" собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у "Весты". Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели.