АвтоВАЗ собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у Весты. Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-poyavilos-pervoe-foto-universala-lada-granta.html" target="_blank">Появилось первое фото универсала Lada Granta</a> - АвтоВАЗ собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у Весты. Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели.
[url=http://33live.ru/novosti/29-05-2018-poyavilos-pervoe-foto-universala-lada-granta.html]Появилось первое фото универсала Lada Granta[/url] - АвтоВАЗ собирается представить новый универсал Lada Granta со стилистическими решениями, позаимствованными у Весты. Правда, универсал в реальности оказался не таким уж новым. Под камуфляжем скрывается перелицованный вагон другой модели.