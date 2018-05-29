Пожарные ликвидировали открытый огонь в старейшем универмаге Пассаж на Невском проспекте в центре Петербурга.

Пожарные ликвидировали открытый огонь в старейшем универмаге "Пассаж" на Невском проспекте в центре Петербурга.Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе городского управления МЧС, подчеркнув, что в настоящее время пожарные проверяют воздуховоды", — сказали в пресс-службе.Там отметили, что погибших и пострадавших в результате ЧП, нет.На месте происшествия, которому присвоена наивысшая категория сложности, работают десятки пожарных расчетов, рядом находятся столько же карет скорой помощи, место пожара оцеплено сотрудниками полиции. Спасатели ликвидируют пламя на кровле на площади в 80 квадратных метров.При этом автодвижение по Невскому проспекту возле торгового дома "Пассаж", где тушат пожар, затруднено. Скорость движения транспорта не превышает пяти километров в час.Здание универмага "Пассаж" построено в 1846-1848 году архитектором Рудольфом Желязевичем. Строение является памятником архитектуры и объектом культуры регионального значения, а также одним из самых посещаемых торговых центров.