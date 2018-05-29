Вертолет Ми-2, пропавший с радаров в Забайкалье, удалось найти. Все находившиеся на его борту люди живы.

Вертолет Ми-2, пропавший с радаров в Забайкалье, удалось найти. Все находившиеся на его борту люди живы.Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, вертолет исчез с радаров, потому что загорелся. Спасательные службы направляются в квадрат поисков.Ранее сообщалось, что в Забайкалье пропал вертолет, проводивший авиапатрулирование и доставку грузов. На его борту находятся три человека.Вертолет арендовал у регионального отделения ДОСААФ Сохондинский заповедник. Ми-2 вез груз для строительства смотровой площадки для наблюдения за дикими животными.Сохондинский заповедник получил статус биосферного в 1985 году, расположен в южном Забайкалье, занимает наиболее возвышенную часть Хэнтей-Чикойского нагорья. В заповеднике множество озер преимущественно ледникового происхождения. Общая площадь — 210988 га. Охранная зона заповедника — 36 060 га.