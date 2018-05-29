Россия все связывает с политикой и использует как пропаганду. Поэтому проводить чемпионат мира по футболу в этой стране – глупая идея, пришли к выводу в Вильнюсе.

Россия все связывает с политикой и использует как пропаганду. Поэтому проводить чемпионат мира по футболу в этой стране – глупая идея, пришли к выводу в Вильнюсе.С очередным антироссийским заявлением выступил министр иностранных дел Литвы. По мнению Линаса Линкявичуса, Москва использует чемпионат мира-2018 для политической пропаганды."Проводить чемпионат мира в России – глупая идея. Это нехорошо, потому что все в этой стране связано с политикой. Спорт и культура оказываются в центре внимания, потому что это хорошо для пропаганды", – заявил журналистам Линкявичус.Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства примут 12 стадионов в 11 городах страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саранск, Калининград, Екатеринбург и Волгоград.Сборная Литвы на мундиаль не попала. Команда заняла пятое место из шести в отборочной группе F. Ее соперниками были сборные Англии, Словакии, Шотландии, Словении и Мальты. В 10 матчах команда Эдгараса Янкаускаса одержала 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 пораженийЛинкявичус выразил сомнения по поводу возможности массового бойкота ЧМ-2018. По его словам, это вряд ли будет организованным политическим шагом. Глава МИД Литвы признал, что далеко не все разделяют точку зрения Вильнюса, передает "Спорт-Экспресс".Тем временем официальный кубок чемпионата мира-2018 прибыл в Санкт-Петербург. 29 мая, трофей выставят на всеобщее обозрение на "Санкт-Петербург Арене".Тур кубка мира по разным странам стартовал в сентябре 2017 года в Москве. До декабря он успел побывать в 16 городах России. А с января по апрель кубок объехал зарубежные страны.