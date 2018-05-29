К открытию купального сезона готовы. Сегодня во Владимире прошла приёмка сразу 4 официальных городских пляжа. Сотрудники МЧС, вместе с представителями администрации побывали на берегах Содышки, Клязьмы, Семязино и озера Глубокое. Проверяли не только благоустройство береговой линии, но и наличие необходимого оборудования на спасательных постах. Татьяна Данилова продолжит тему.

К открытию купального сезона готовы. Сегодня во Владимире прошла приёмка сразу 4 официальных городских пляжа. Сотрудники МЧС, вместе с представителями администрации побывали на берегах Содышки, Клязьмы, Семязино и озера Глубокое. Проверяли не только благоустройство береговой линии, но и наличие необходимого оборудования на спасательных постах. Татьяна Данилова продолжит тему.