Бывшая солистка группы Ленинград высказалась о разводе
Сергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но, все
же, понятно.
Бывшая солистка группы "Ленинград" высказалась о разводе
Сергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но, все
же, понятно.
В своем Instagram певица посетовала, что в последнее время
ее телефон обрывается от звонков настойчивых журналистов, которые требуют от
нее прокомментировать "сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России".
"Что ж – комментирую: На сегодняшний день, в РФ распадается
более 50% браков. 41% – по причине алкоголизма одного из супругов. 🥃🥃🥃
Чаще всего, инициатором развода становится женщина. 🙅🏻♀️
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
написала Алиса, а после вспомнила, что два с половиной года назад сама взяла
инициативу официально расстаться с супругом и теперь ни о чем не жалеет. "А вообще, мне нравится стабильность, с которой я
задаю тренды. 😸😸 Пользуйтесь – мне не жалко 💁🏼♀️", -
самодовольно отметила певица.
Пользователи смекнули, что Алиса, не называя имен, имеет в виду разногласия
Сергея и Матильды. В комментариях Вокс обвинили в желании напомнить о себе,
воспользовавшись громким информационным поводом. "А в чем заключается мой пиар?
Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", – ответила певица
недоброжелателям.
Намеки исполнительницы могут быть очень болезненны для Шнурова. Судя по соцсетям Сергея, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".
Добавим, что развод Шнуровых очень опечалил телеведущую Ксению Собчак. Она даже попыталась примирить пару. Во время
недавнего выступления "Ленинграда" она вылезла на сцену и публично
попросила музыканта сойтись с женой. Певец поспешил перевести неуместную
просьбу в шутку и, тем самым, ушел от прямого ответа.