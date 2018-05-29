Бывшая солистка группы Ленинград высказалась о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но, все же, понятно.

Бывшая солистка группы "Ленинград" высказалась о разводеСергея Шнурова с женой Матильдой. Получилось несколько завуалированно, но, всеже, понятно.В своем Instagram певица посетовала, что в последнее времяее телефон обрывается от звонков настойчивых журналистов, которые требуют отнее прокомментировать "сложную ситуацию с бракоразводными процессами в России"."Что ж – комментирую: На сегодняшний день, в РФ распадаетсяболее 50% браков. 41% – по причине алкоголизма одного из супругов. 🥃🥃🥃Чаще всего, инициатором развода становится женщина. 🙅🏻‍♀️(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -написала Алиса, а после вспомнила, что два с половиной года назад сама взялаинициативу официально расстаться с супругом и теперь ни о чем не жалеет. "А вообще, мне нравится стабильность, с которой язадаю тренды. 😸😸 Пользуйтесь – мне не жалко 💁🏼‍♀️", -самодовольно отметила певица.Пользователи смекнули, что Алиса, не называя имен, имеет в виду разногласияСергея и Матильды. В комментариях Вокс обвинили в желании напомнить о себе,воспользовавшись громким информационным поводом. "А в чем заключается мой пиар?Мне даже интересно. Я лишь привела статистику, не более", – ответила певицанедоброжелателям.Намеки исполнительницы могут быть очень болезненны для Шнурова. Судя по соцсетям Сергея, он сильно переживает из-за расставания с любимой. Недавно даже опубликовал строчки из песни: "Но я по тебе скучаю. Думаю... о тебе думаю. И никуда не деть думу мою".Добавим, что развод Шнуровых очень опечалил телеведущую Ксению Собчак. Она даже попыталась примирить пару. Во времянедавнего выступления "Ленинграда" она вылезла на сцену и публичнопопросила музыканта сойтись с женой. Певец поспешил перевести неуместнуюпросьбу в шутку и, тем самым, ушел от прямого ответа.