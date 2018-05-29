Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления томленой телятины в горшочках.

Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления томленой телятины в горшочках.Для приготовлениявам понадобится: 150 граммов телячьей вырезки, половинка луковицы, 20 граммов моркови, 50 граммов свежих белыхгрибов (или 100 граммов замороженных, 1 ст.л. брусники или клюквы, соль, перец – по вкусу.Способ приготовления:Наливаемводу в горшочек и ставим на огонь прогреваться (или в духовку при температуре невыше 180 градусов). Нарезаем лук, морковьи белые грибы. Мясо так же нарезаем небольшими кубиками.Сначала обжариваемна растительном масле мясо, а потом по очереди добавляем остальные ингредиенты,солим, перчим и обжариваем до полуготовности. Отправляемвсе в нагретый горшочек с водой (вода должна покрывать все ингредиенты) и обратноотправляем на огонь (или в духовку) на 20-30 минут.В самом конце, когда блюдо будет готово, добавляем бруснику.Время приготовление блюда – 45 минут.