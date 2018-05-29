Звездный ведущий телепрограммы Поедем, поедим! на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления томленой телятины в горшочках.
Звездный ведущий телепрограммы "Поедем, поедим!" на НТВ британец Джон Уоррен продолжает делиться с Dni.Ru рецептами, которые он привозит из своих увлекательных путешествий. В этот раз он раскрывает секрет приготовления томленой телятины в горшочках.
Для приготовления
вам понадобится: 150 граммов телячьей вырезки, половинка луковицы, 20 граммов моркови, 50 граммов свежих белых
грибов (или 100 граммов замороженных, 1 ст.л. брусники или клюквы, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Наливаем
воду в горшочек и ставим на огонь прогреваться (или в духовку при температуре не
выше 180 градусов). Нарезаем лук, морковь
и белые грибы. Мясо так же нарезаем небольшими кубиками.
Сначала обжариваем
на растительном масле мясо, а потом по очереди добавляем остальные ингредиенты,
солим, перчим и обжариваем до полуготовности. Отправляем
все в нагретый горшочек с водой (вода должна покрывать все ингредиенты) и обратно
отправляем на огонь (или в духовку) на 20-30 минут.
В самом конце, когда блюдо будет готово, добавляем бруснику.
Время приготовление блюда – 45 минут.