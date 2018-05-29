Выполнил задачу максимум. Накануне вечером известный ультрамарафонец Дмитрий Ерохин финишировал на нулевом километре города Ярославля. За 14 суток, 11 часов и 45 минут он преодолел 900 километров и пробежал по городам легендарного туристического маршрута Золотое кольцо России.

Выполнил задачу "максимум". Накануне вечером известный ультрамарафонец Дмитрий Ерохин финишировал на нулевом километре города Ярославля. За 14 суток, 11 часов и 45 минут он преодолел 900 километров и пробежал по городам легендарного туристического маршрута "Золотое кольцо России". 18 мая Дмитрий пробегал и через наш город. Он рассказал, что цель его марафонов - это не только рекорды и общение с новыми людьми, но и популяризация спорта и географии России. Все передвижения путешественника отмечались в специальном "трекере". В Интернете за ультрамарафонцем наблюдали более ста тысяч человек по всему миру. Это уже одиннадцатая "многодневка" Дмитрия. Его достижение претендует на новый мировой рекорд. Он будет уже четвёртым в спортивной биографии ультрамарафонца.Дмитрий Ерохин, ультрамарафонец: "Формирует международное общество вот таких забегов ультра и "адвенчур-раннинга", и Книга рекордов Гиннеса, вот туда представляются данные. Не менее 6 месяцев это занимает. Доволен со спортивной точки зрения, что получился результат, хотя я был и без сопровождения. Результат у меня хороший, по 62 километра в сутки. Ну и с эстетической точки зрения, летом хорошо, конечно, бежать, потому что красота. И сейчас попробую, подумаю, мне захотелось ещё один раз пробежать регионы, вот опыт "Золотого кольца", и с севера на юг, установить мировой рекорд".