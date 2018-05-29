Светлана Зейналова поделилась большой радостью. У популярной телеведущей родился второй ребенок.

Светлана Зейналова поделилась большой радостью. У популярной телеведущей родился второй ребенок.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Светлана Зейналова опубликовала фотографию, которую сделала буквально через несколько часов после родов. На снимке телеведущая запечатлела себя без грамма макияжа и очаровательные ножки новорожденного ребенка в носочках."Дорогие друзья! В моей жизни случилось чудо -ровно в 5.08! 27 мая 2018 года. Митька плакал 😀😀😝😝, как все железные мужчины, которые в первый раз держат счастье, завернутое в простую фланелевую пеленку... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписала фото счастливая Зейналова.Далее телеведущая поблагодарила персонал элитной клиники "Лапино", где малыш и появился на свет. " Это было ...прекрасно! Мне отдельно хочется сказать "СПАСИБО" Ольге Николаевне Курбацкой, которая меня лечила, терпела, рожала, уговаривала и всячески спасала. ❤️❤️❤️ и всему персоналу "Лапино" за теплый прием и понимание -особенно, когда я бегала в панике по коридорам, кричала, что я боюсь и требовала остановить процесс)) 😂😂😂😂 меня не сдали в психушку, а просто сделали счастливой! СПАСИБО! " – высказалась ведущая. Судя по хэштегу, который указала Светлана, у нее родилась дочь.Многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. "Светочка, счастья вам!!!💚", "Благополучия Вам и счастья деткам!👨‍👩‍👧‍👦", "умничка и большая молодец!!! От всей души поздравляем и здоровья, здоровья здоровья!!!", "Светуся, от всей души с рождением малышки! Пусть этот маленький ангел принесёт с собой столько радости, что сделает всех в вашей семье счастливыми!🙏👼А Санька станет настолько старшей и любящей, что все особенности останутся в прошлом, а впереди только светлое, большое будущее 2-х сестричек! 🙏❤️Пример у них есть перед глазами ежедневно😍😍", – высказались фанаты.