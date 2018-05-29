В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая получила от организаторов 30-й номер посева, смогла пробиться во второй круг соревнований.

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, которая получила от организаторов 30-й номер посева, смогла пробиться во второй круг соревнований.В матче первого раунда россиянка одержала победу над словенкой Полоной Херцог. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:1) в пользу Павлюченковой. Во втором круге россиянка сыграет с австралийкой Самантой Стосур.