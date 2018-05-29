На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. В очередной игровой день первым из россиян в бой вступил Евгений Донской, который не смог пробиться во второй круг соревнований.

На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". В очередной игровой день первым из россиян в бой вступил Евгений Донской, который не смог пробиться во второй круг соревнований.В матче первого раунда россиянин уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу. Встреча продолжалась всего 1 час 21 минуту и завершилась уверенной победой немца со счетом 6:1, 6:3, 6:0. В следующем круге турнира немецкий теннисист встретится с победителем противостояния между Стивом Джонсоном (США) и Адрианом Маннарино (Франция, 25-й номер посева).