На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире Большого шлема, в очередной игровой день основных состязаний крупных потерь из числа сеяных теннисистов не случилось. Тем не менее, у женщин вылетели Йоханна Конта (№22) и Кристина Младенович (№29).

На Открытом чемпионате Франции по теннису, втором в сезоне турнире "Большого шлема", в очередной игровой день основных состязаний крупных потерь из числа "сеяных" теннисистов не случилось. Тем не менее, у женщин вылетели Йоханна Конта (№22) и Кристина Младенович (№29).Довольно опытные британка Конта и француженка Младенович оказались не слишком уверенны в себе на грунтовом покрытии. Конта проиграла экс-россиянке Юлии Путинцевой, выступающей за Казахстан, — 4:6, 3:6. Младенович не справилась с немкой Андреа Петкович – 6:7, 2:6.А вот двукратная чемпионка Уимблдона чешка Петра Квитова хоть и в трех партиях, но выиграла у представительницы Парагвая Вероники Сепеде Ройг – 3:6, 6:1, 7:5.В мужской части сетки австриец Доминик Тим (№7) более чем уверенно выиграл у белоруса Ильи Ивашко – 6:2, 6:4, 6:1. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович (№20) был сильнее бразильца Рожерио Дутра да Сильва – 6:3, 6:4, 6:4.