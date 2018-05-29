На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир Большого шлема. В очередной игровой день российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг.

На парижских кортах продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису, второй в сезоне турнир "Большого шлема". В очередной игровой день российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла пробиться во второй круг.В первом раунде соревнований россиянка уступила австралийке Эшли Барти. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась поражением Вихлянцевой со счетом 3:6, 1:6. В следующем круге Барти сыграет с победителем матча между американкой Сереной Уильямс и чешкой Кристиной Плишковой.