Женская сборная России по волейболу не смогла оказать достойного сопротивления сербской команде в седьмом туре Лиги наций. Россиянки уступили своим соперницам в трех партиях со счетом 0:3 (23:25, 19:25, 18:25). Матч между ними состоялся в сербском Кралеве.

Женская сборная России по волейболу не смогла оказать достойного сопротивления сербской команде в седьмом туре Лиги наций. Россиянки уступили своим соперницам в трех партиях со счетом 0:3 (23:25, 19:25, 18:25). Матч между ними состоялся в сербском Кралеве.В составе сборной России лучшей стала Ирина Воронкова, набравшая 17 очков. У сербок Тияна Бошкович записала на свой счет 25 баллов.После семи игр россиянки занимают седьмое место в турнирной таблице Лиги наций, заработав 12 очков. 30 мая наша команда сыграет с турецкой сборной.