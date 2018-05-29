Минпромторг хочет взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей. Российским автовладельцам запретят продавать бэушные машины напрямую - только через специальные аукционы.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-rossiyanam-zapretyat-samostoyatelno-prodavat-poderzhannye-avtomobili.html" target="_blank">Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили</a> - Минпромторг хочет взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей. Российским автовладельцам запретят продавать бэушные машины напрямую - только через специальные аукционы.
[url=http://33live.ru/novosti/29-05-2018-rossiyanam-zapretyat-samostoyatelno-prodavat-poderzhannye-avtomobili.html]Россиянам запретят самостоятельно продавать подержанные автомобили[/url] - Минпромторг хочет взять под полный контроль рынок подержанных автомобилей. Российским автовладельцам запретят продавать бэушные машины напрямую - только через специальные аукционы.