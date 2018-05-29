Авиакомпания Саратовские авиалинии объявила об отмене с 30 мая всех рейсов, поскольку не получила от Росавиации официальных сообщений о своей дальнейшей судьбе. 11 февраля самолет Ан-148, принадлежащий компании, разбился через несколько минут после взлета.

Авиакомпания "Саратовские авиалинии" отменяет все рейсы с 30 мая. В пресс-службе заявили, что до сих пор не получили никаких официальных решений от Росавиации о дальнейшей судьбе компании.17 мая авиакомпания объявила о прекращении своей деятельности с 31 мая по требованию Росавиации и увольнении 1,2 тысячи сотрудников. Но уже следующий день перевозчик сообщил, что все нарушения устранены, авиакомпания продолжает работу и возобновляет продажу билетов.Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля. Самолет упал через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все погибли.После крушения Росавиация провела внеплановую проверку авиакомпании, по итогам которой ограничила срок действия ее сертификата эксплуатанта до 27 апреля и приостановила полеты на Ан-148, сообщает РИА Новости.