В руки сотрудников британской The Times попал 84-страничный доклад агентства ООН по делам беженцев, который частично опубликован журналистами. После его прочтения впору хвататься за голову. Выяснилось, что сотрудники более чем полусотни крупных международных организаций — десятилетиями напролёт меняли гуманитарную помощь на интимные услуги в лагерях для беженцев. Например, в Сьерра-Леоне, в Гвинее, Либерии.

В руки сотрудников британской The Times попал 84-страничный доклад агентства ООН по делам беженцев, который частично опубликован журналистами. После его прочтения впору хвататься за голову. Выяснилось, что сотрудники более чем полусотни крупных международных организаций — десятилетиями напролёт меняли гуманитарную помощь на интимные услуги в лагерях для беженцев. Например, в Сьерра-Леоне, в Гвинее, Либерии.Приводятся чудовищные подробности. Так, в гвинейском пункте временного размещения за секс можно было получить один килограмм крупы, несколько листов пластика. Или пару школьных учебников — если сама школьница перед этим тесно пообщалась с тем, кто эти учебники выдаёт.По сути, циничное принуждение к проституции и педофилия. В исполнении работников той же ООН, "Врачей без границ", Комитета спасения и других, многие из которых, очевидно, остались безнаказанными.ООН знала об обмене еды на секс в лагерях для беженцев. Мораль, этика и помощь людям? Не слышали. Некоторые организации лишь провели внутренние , а значит закрытые расследования. По итогам, уволили всего несколько сотрудников.Повторим, не раскрыли их личности, к ответственности не привлекли. Просто уволили. Без последствий за сексуальные преступления."Это надругательство над правами при том, что дискредитируется само движение. Жители этих стран воспринимают это как данность, что помощь без этих услуг не выдается", — отметила Елена Сутормина, заместитель председателя международного общественного фонда "Российский фонд мира", член Общественной палаты РФ.По сути работники гуманитарных миссий использовали паек как приманку. Как рассказал The Times беженец в Гвинее, если вы увидели молодую девушку с обновкой, то есть лишь один способ как она её получила."Все-таки вполне определенный контингент людей идет в такие гуманитарные миссии, которые отправляются в дальние и неблагополучные страны. С одной стороны это искренне верующие в гуманизм люди, а с другой стороны люди как минимум коррумпированные, которые любят ловить рыбку в темной воде и это может быть связано с продажей гуманитарных товаров, которые должны продаваться бесплатно", — говорит Станислав Бышок, политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO.Все началось еще в феврале этого года. Оказалось, что сотрудники миссии Oxfam, которые помогали людям пережить землетрясение на Гаити, в перерыве склоняли несовершеннолетних к интиму. В награду давали им еду. Все это произошло в 2011-м. Менеджмент организации был в курсе, но предпочел закрыть глаза. Более того, организация сама арендовала виллы, куда приглашали проституток.Для понимания, Oxfam — это крупное гуманитарное объединение. Работает в 90 странах. Деньги получает , в том числе, от британского правительства — каждый год по 32 миллиона фунтов стерлингов. И вот куда средства, например в Южном Судане."Мы проводили конфиденциальные опросы 120 сотрудников, и результаты были шокирующими. Мы узнали, что они были свидетелями изнасилования или подверглись изнасилованию. Примерно один из десяти говорил, что испытывал нежелательный сексуальный контакт", — рассказала Хэлен Эванс, бывший начальник службы охраны Oxfam.Но почему так долго молчали? О харассменте и педофилии, по опыту мирового сообщества, видимо, не принято говорить сразу.В статье The Times описываются события 16 летней давности. По мнению специалистов, доклад ООН не хотели публиковать раньше. Опасались, что в гуманитарной сфере может начаться кризис. Мол, не все же там извращенцы. Так или иначе, сексуальная эксплуатация в этом секторе — расследуется. Доступ к дотациям может быть перекрыт полностью."Мы ожидаем, что доклад полностью прояснит ситуацию с прозрачностью и в срочном порядке. Мы готовы пересмотреть и при необходимости прекратить финансирование любого партнера, который не следует необходимым этическим стандартам", — заявила Майя Косьянич, представитель Еврокомиссии.Впрочем, перестать платить деньги это первый шаг. Второй — реформы. Их подробно описывают в докладах ООН. Только если сопоставить 2 случая таких утечек — между ними разница 8 лет. И никаких доказательств того, что сейчас с интимом за еду покончено — нет."В Кении где-то 5 лет назад миссионеры, которые приехали в Африку якобы предоставлять гуманитарную помощь, были обвинены и некоторые заключены под стражу за сексуальные домогательства, особенно к мальчикам", — поведала Лубинда Хаабазока, публицист, кандидат экономических наук.Что будет дальше с организациями, которые должны помогать, а не развращать, можно только догадываться. С российской стороны известно одно — отечественные общественные организации возмущены этой историей. И будут поднимать эту тему на заседаниях и профильных комитетах при Организации Объединенных Наций.