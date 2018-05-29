Бывший футболист сборной России Сергей Семак официально стал главным тренером клуба Зенит из Санкт-Петербурга. После досрочного расторжения контракта с итальянцем Роберто Манчини в команду сватали разных специалистов, но питерцы остановились на россиянине.

Бывший футболист сборной России Сергей Семак официально стал главным тренером клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга. После досрочного расторжения контракта с итальянцем Роберто Манчини в команду сватали разных специалистов, но питерцы остановились на россиянине.Соглашение с Семаком рассчитано на два ближайших сезона и в нем предусмотрена опция продления еще на год, сообщает РИА Новости. Новый тренер "Зенита" выступал в Питере в последние годы своей карьеры, а ранее играл за московские "Асмарал", ЦСКА, ФК "Москва", казанский "Рубин" и поиграл во французском "Пари Сен-Жермен".Свою тренерскую карьеру он начала в "Зените", работая ассистентом ведущих наставников, а в 2016 году возглавил клуб премьер-лиги "Уфа", с которым в этом сезоне занял самое высокое в истории команды 6-е место в премьер-лиге. "Зенит" под рукой Манчини оказался лишь строчкой выше прежнего клуба Семака. В 2014-2016 годах Сергей был ассистентом главного тренера в сборной России, помогая сначала Фабио Капелло, а потом Леониду Слуцкому.