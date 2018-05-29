В завершение учебного года инспекторы Дорожно-патрульной службы Юго-Западного округа города Москвы со своими верными помощниками ЮИДовцами провели акцию «Шагающий автобус» в ГБОУ Школа № 2006.

В завершение учебного года инспекторы Дорожно-патрульной службы Юго-Западного округа города Москвы со своими верными помощниками ЮИДовцами провели акцию «Шагающий автобус» в ГБОУ Школа № 2006.Юные Инспекторы Движения уже много лет являются пропагандистами безопасности дорожного движения в школе. И на этот раз помощники госавтоинспекторов провели увлекательную, а главное, познавательную пешеходную экскурсию. Госавтоинспекторы и ЮИДовцы провели первоклашек по их родному району.Первой остановкой на пути следования по маршруту стала дворовая территория, которая считается самой непредсказуемой. Ребятам наглядно продемонстрировали основную опасность - это припаркованные автомобили, которые загораживают обзор водителям. Ребёнок, являясь пешеходом, должен неоднократно убедиться в том, что поблизости нет движущегося транспорта и, только потом осуществлять переход.На следующих остановках «Шагающего автобуса» автоинспекторы рассказали о наземных пешеходных переходах, а также их видах. Дорожные полицейские продемонстрировали правила безопасного перехода через проезжую часть, а также рассказали о «дорожных ловушках», в которые могут попасть даже взрослые пешеходы.Юные пешеходы отметили, что инспектор ДПС - важная профессия, которая помогает сохранить порядок на улицах нашего города. В ходе мероприятия Госавтоинспекторы выявили нарушителей и ребята смогли сами увидеть, к чему приводит безответственное отношение к Правилам дорожного движения, а также поучаствовали в профилактической беседе с данными участниками дорожного движения.В завершение увлекательного путешествия школьники ознакомились с патрульной техникой. Юные пешеходы сделали памятные фото на фоне служебных машин. Инспекторы подарили всем участникам световозвращающие фликеры, а ребята пообещали быть аккуратными и законопослушными на дороге.