Учёные выяснили, как действуют гены, отвечающие за развитие тяжёлого психического недуга, и почему шизофрения предпочитает мальчиков.

Многие гены, ответственные за развитие шизофрении, действуют на мозг не напрямую. Они экспрессируются в плаценте и вызывают осложнения при беременности. Такой вывод приводится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine группой во главе с Даниэлем Вайнбергером (Daniel Weinberger) из Института исследований мозга Либера в США.Прямо сейчас 24 миллиона людей живут с диагнозом шизофрения. О том, насколько ужасными бывают симптомы этого заболевания, "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали в красках. Неудивительно, что человечество хочет выяснить причины этого страшного недуга.Многочисленные исследования показали, что существуют гены, повышающие риск развития шизофрении. До сих пор учёные полагали, что все они работают в мозге и нарушают его нормальное развитие. Но, как оказалось, реальная картина куда сложнее.Вайнбергер и коллеги изучили данные более 2800 взрослых людей из США, Германии, Италии и Японии, из которых 2038 были больны шизофренией. Все добровольцы прошли генетическое тестирование. Также исследователи выяснили, как в каждом случае протекала беременность матери и роды.Используя результаты предшественников, авторы ранжировали участников в соответствии с генетическим риском шизофрении для них, и тут выяснилась интересная деталь. Люди, имеющие один и тот же наследственный риск, заболевали с разной вероятностью. Но, если беременность матери протекала с серьёзными осложнениями, то шансы на "несчастливый билет" были выше как минимум в пять раз!Не означает ли это, что ДНК здесь вообще ни при чём, а всё дело в перинатальных осложнениях различной природы? Ведь есть же предшествующие научные работы, из которых следует, что трудности во время вынашивания и родов увеличивают риск развития шизофрении в два раза, в то время как генетическая предрасположенность – лишь на несколько процентов.Чтобы проверить это, учёные перешли от изучения взрослых больных к исследованию плацент, оставшихся после недавних родов. Авторов интересовало, есть ли связь между генами шизофрении и тяжёлым протеканием беременности.Оказалось, что чем больше "шизофренических" генов "работало" в плаценте, тем выше была вероятность осложнений, в частности, преэклампсии и ограничения внутриутробного роста (intrauterine growth restriction), а также различных нарушений здоровья плаценты, в частности, воспалений."Впервые мы нашли объяснение связи между осложнениями в раннем возрасте, генетическим риском и их влиянием на [возникновение] психических заболеваний, и всё это сводится к [воздействию на] плаценту", – отмечает Вайнбергер в пресс-релизе исследования.Учёные обнаружили ещё один важный факт. Упомянутые гены гораздо чаще экспрессировались в плацентах, которые питали мальчиков, нежели девочек. Это согласуется с давно известным, но до сих пор не объяснённым фактом, что у мужчин шизофрения возникает в 2–4 раза чаще, чем у женщин. Видимо, подобная избирательность возникает в плаценте, а не в мозге, как полагали исследователи раньше. Тем не менее механизмы, отвечающие за этот процесс, пока остаются загадкой."Неожиданные результаты этого исследования делают плаценту центральным элементом новой области биологических исследований, связанной с тем, как гены и окружающая среда взаимодействуют, чтобы изменить траекторию развития человеческого мозга", – подводит итоги Вайнбергер.Напомним, что авторы "33Live.RuНаука" ранее писали о генах неандертальцев, помогающих противостоять недугу, и о том, как его развитие замедляет рыбий жир.