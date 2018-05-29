Защитят учеников от террористов. На антитеррористическое оснащение школ в области выделили 103 миллионов рублей. Проверки образовательных учреждений показали, что школы далеко не всегда охраняются сотрудниками ЧОПа, на рабочее место охраны не выводится сигнал с камер, а тревожный пост не всегда оснащен кнопкой экстренного вызова полиции.

Защитят учеников от террористов. На антитеррористическое оснащение школ в области выделили 103 миллионов рублей. Проверки образовательных учреждений показали, что школы далеко не всегда охраняются сотрудниками ЧОПа, на рабочее место охраны не выводится сигнал с камер, а тревожный пост не всегда оснащен кнопкой экстренного вызова полиции. Устранить эти нарушения на бюджетные деньги руководство школ сможет до начала следующего учебного года.