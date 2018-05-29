В США два репортера погибли, когда делали репортаж о шторме Альберто. На автомобиль съемочной группы упало поваленное ветром дерево. Стихия постепенно теряет силу, Альберто уже относят к категории циклона, но синоптики пока прогнозируют непогоду, а власти призывают людей быть острожными.
В США два репортера погибли, когда делали репортаж о шторме "Альберто". На автомобиль съемочной группы упало поваленное ветром дерево. Стихия постепенно теряет силу, "Альберто" уже относят к категории циклона, но синоптики пока прогнозируют непогоду, а власти призывают людей быть острожными.
Туда, откуда люди бегут, Майк Маккормик всегда отправлялся в числе первых. На местном кабельном телеканале журналист проработал больше десяти лет.
28 мая репортер вместе с фотокорреспондентом Аароном Смелтцером отправился из Южной Каролины в соседний штат: власти Северной Каролины ввели режим ЧП из-за прихода субтропического шторма "Альберто".
Съемочная группа уже начала работать над репортажем и собиралась сменить точку съемки, когда на ее внедорожник упало огромное дерево, поваленное ветром. Мужчины некоторое время боролись за жизнь, но позже скончались в больнице.
Первой всю мощь субтропического шторма на себе ощутила Куба. Из центральных провинций страны в безопасную зону эвакуировали 11 тысяч человек.
Властям пришлось экстренно сливать запасы из водохранилища, чтобы избежать смертоносного наводнения. Несмотря на все старания спасателей, сотни домов серьезно пострадали.
Затем "Альберто" пришел к берегам США. Мощные ливни и порывы ветра выше двадцати метров в секунду заставили власти Северной Каролины, Тенесси и Джорджии ввести режим чрезвычайного положения.
Шторм задел и Флориду, в том числе курортную зону. Несмотря на угрозу и введение режима ЧП, туристы не спешат спасаться бегством.
В ночь на 29 мая "Альберто" потерял свою силу. Шторм сейчас ослаб до категории субтропической депрессии, то есть циклона самой низкой интенсивности. Несмотря на то, что скорость ветра в пределах циклона оценивают примерно в пять с половиной метров в секунду, синоптики пока призывают оказавшихся в его зоне людей быть осторожными: в регионе по-прежнему возможны сильные дожди и порывы ветра.
Местным же властям надо быть готовым к ликвидации последствий разгула стихии. Какой ущерб "Альберто" нанес Соединенным Штатам и Кубе, пока подсчитать невозможно.