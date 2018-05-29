В США два репортера погибли, когда делали репортаж о шторме Альберто. На автомобиль съемочной группы упало поваленное ветром дерево. Стихия постепенно теряет силу, Альберто уже относят к категории циклона, но синоптики пока прогнозируют непогоду, а власти призывают людей быть острожными.

В США два репортера погибли, когда делали репортаж о шторме "Альберто". На автомобиль съемочной группы упало поваленное ветром дерево. Стихия постепенно теряет силу, "Альберто" уже относят к категории циклона, но синоптики пока прогнозируют непогоду, а власти призывают людей быть острожными.Туда, откуда люди бегут, Майк Маккормик всегда отправлялся в числе первых. На местном кабельном телеканале журналист проработал больше десяти лет.28 мая репортер вместе с фотокорреспондентом Аароном Смелтцером отправился из Южной Каролины в соседний штат: власти Северной Каролины ввели режим ЧП из-за прихода субтропического шторма "Альберто".Съемочная группа уже начала работать над репортажем и собиралась сменить точку съемки, когда на ее внедорожник упало огромное дерево, поваленное ветром. Мужчины некоторое время боролись за жизнь, но позже скончались в больнице.Первой всю мощь субтропического шторма на себе ощутила Куба. Из центральных провинций страны в безопасную зону эвакуировали 11 тысяч человек.Властям пришлось экстренно сливать запасы из водохранилища, чтобы избежать смертоносного наводнения. Несмотря на все старания спасателей, сотни домов серьезно пострадали.Затем "Альберто" пришел к берегам США. Мощные ливни и порывы ветра выше двадцати метров в секунду заставили власти Северной Каролины, Тенесси и Джорджии ввести режим чрезвычайного положения.Шторм задел и Флориду, в том числе курортную зону. Несмотря на угрозу и введение режима ЧП, туристы не спешат спасаться бегством.В ночь на 29 мая "Альберто" потерял свою силу. Шторм сейчас ослаб до категории субтропической депрессии, то есть циклона самой низкой интенсивности. Несмотря на то, что скорость ветра в пределах циклона оценивают примерно в пять с половиной метров в секунду, синоптики пока призывают оказавшихся в его зоне людей быть осторожными: в регионе по-прежнему возможны сильные дожди и порывы ветра.Местным же властям надо быть готовым к ликвидации последствий разгула стихии. Какой ущерб "Альберто" нанес Соединенным Штатам и Кубе, пока подсчитать невозможно.