Желтый уровень опасности объявлен в Москве 30 мая. В среду скандинавский циклон принесет в столицу сильный ветер — до 22 метров в секунду. В первые дни июня в центре России заметно похолодает.

По данным Гидрометцентра, 30 мая в столице ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду, в связи с чем в Москве объявлен желтый уровень опасности, передает ТАСС. Днем 30 мая и 31 мая через территорию в Центральном федеральном округе с севера на юг будет перемещаться холодный атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди."В Москве и Московской области ожидается усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду. Это связано с выходом глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России. Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении Гидрометцентра.Синоптики уточняют, что ветер с такой скоростью сохранится до середины ночи 31 мая.29 мая в Москве сохранится комфортная погода, ожидается до 21-23 градуса тепла. 30 мая — 26-28 градусов. 31 мая, а также 1 и 2 июня ожидается резкое похолодание — до 13-17 градусов.