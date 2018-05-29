Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Она подчеркнула, что за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Петренко добавила, что СКР "не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России.Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от Украины приложить все усилия для расследования убийства гражданина России Аркадия Бабченко: "Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию. Рассчитываем также, что профильные международные инстанции и НПО возьмут ход расследования под свой контроль".Также в МИД России отметили, что на Украине неуклонно растет уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ, а их расследования не приводят к наказанию преступников, передает ТАСС. "Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима", — подчеркивают на Смоленской площади.Аркадий Бабченко был известен своей оппозицией к действующей власти в России, а также неоднократными скандальными высказываниями. Так, в декабре 2016 года скандал вызвало его высказывание о катастрофе Ту-154 над Чёрным морем. Он тогда заявил, что, по его мнению, летевшие в Сирию артисты ансамбля имени Александрова недостойны сожаления.21 февраля 2017 года он сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию и находится в Праге. В июле 2017 года он жил в Израиле, с августа 2017 — в Киеве.29 мая 2018 года в Днепровском районе Киева киллер несколько выстрелил ему в спину на лестничной клетке, когда Бабченко пошел в магазин за хлебом. 41-летний журналист скончался по дороге в больницу.