Число россиян, планирующих провести отпуск за границей, снизилось за год на треть: с 6% до 4%, — показали данные опроса, проведенного социологами по предпочтениям россиян на предстоящий отпускной сезон.

Число россиян, планирующих провести отпуск за границей, снизилось за год на треть: с 6% до 4%, — показали данные опроса, проведенного социологами по предпочтениям россиян на предстоящий отпускной сезон."Лишь 4% россиян собираются провести свой отдых этим летом за границей, тогда как в прошлом году отдохнуть за границей планировали 6% граждан РФ", — цитирует Интерфакс главу ВЦИОМа Валерия Федорова.Социолог считает, что снижение числа россиян, запланировавших летних отдых за рубежами родины, связано с падением курса рубля. Тем не менее, за границей проведут отпуск почти 4,5 миллиона россиян. Среди самых популярных направлений — Турция и Египет.Но главный тренд, который зафиксировали социологи во время проведения исследования, это поворот туризма "вовнутрь" в Россию, сказал Федоров.Опрос проводился в мае среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 500 российских городах и 100 селах.