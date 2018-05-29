В раздевалке одного из частных детских садов оборвались крепления двухъярусного детского шкафа и он упал на четырехлетнюю девочку. Ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского совместно с оперативниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Западному округу задержана руководитель частного детского учреждения.Полицейские установили, что семилетний ребенок, находясь в раздевалке одного из частных детских садов, расположенных на улице Удальцова, потянулся за верхней одеждой, но крепления двухъярусного детского шкафа оборвались, и шкаф упал на стоявшую рядом четырехлетнюю девочку. Ребенок был незамедлительно госпитализирован и в настоящее время находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.Установлено, что шкаф упал, поскольку не был надлежащим образом прикреплен к стене. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств травмирования малолетнего ребенка.Собранные в отношении 39-летней жительницы столицы, являющейся учредителем и директором автономной некоммерческой организации дошкольного образования, материалы переданы в органы следствия для проведения следственных действий.Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499)233-91-39