С учащимися ГБОУ «Школа № 305» госавтоинспекторы повторили Правила дорожного движения для пешеходов.

В преддверии летних каникул сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Северо-Восточного округа города Москвы проводят для детей занятия по изучению навыков безопасного поведения на проезжей части и во дворе.С учащимися ГБОУ «Школа № 305» госавтоинспекторы повторили Правила дорожного движения для пешеходов. Особое внимание было обращено на «дорожные ловушки», которые подстерегают в самых неожиданных местах, особенно во дворах.Инспекторы дорожно-патрульной службы призвали ребят всегда помнить о том, что дворовая территория не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Несмотря на небольшую скорость движения, транспорт может появиться неожиданно из-за предметов и конструкций, загораживающих обзор, таких как кусты и припаркованный автомобиль. Именно «закрытый обзор» часто является причиной дорожно-транспортных происшествий, в результате к которых дети получают травмы.Занимательный урок продолжил старший фельдшер 22 подстанции скорой медицинской помощи. Он рассказал школьникам о правилах оказания первой помощи. Ребята научились делать перевязки и узнали, как правильно наложить жгут при кровотечении.В завершение беседы дорожные полицейские пожелали школьникам солнечных каникул и безопасных путешествий. Ребята, в свою очередь, пообещали соблюдать Правила дорожного движения.