Злоумышленник воспользовался тем, что пенсионер отвлекся, и похитил принадлежащие ему денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств у инвалида по зрению.В полицию поступило заявление от 71-летнего жителя столицы. По словам заявителя, из его квартиры, расположенной на Семеновской набережной, пропали денежные средства в размере 52 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний сосед потерпевшего.Как выяснили полицейские, молодой человек иногда заходил к пенсионеру, чтобы помочь по хозяйству. Придя в очередной раз, подозреваемый воспользовался тем, что пенсионер отвлекся, и похитил денежные средства. Деньги злоумышленник успел потратить на собственные нужды.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60