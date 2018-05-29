Злоумышленник, арендовав КАМАЗ-манипулятор, похитил дорогостоящую алюминиевую конструкцию со строительной площадки и сдал ее в пункт приема металла...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки и участковые уполномоченные полиции Отделения полиции МГУ им. М.Ю. Ломоносова на Ленинских горах задержали 24-летнего приезжего по подозрению в краже.В полицию обратился руководитель строительной компании, который сообщил, что неизвестный похитил со строительного объекта на улице Косыгина двухтонную алюминиевую профильную панель стоимостью около 2 млн рублей.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Раменки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный приезжий.Как выяснили полицейские, злоумышленник арендовал КАМАЗ-манипулятор, похитил конструкцию и сдал ее в пункт приема металла.В настоящее время задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93