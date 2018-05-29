Убитый в Киеве вечером, 29 мая российский журналист Аркадий Бабченко имел весьма специфическую точку зрения на происходящее вокруг. На жертв катастрофы Ту-154 в Сочи ему было совершенно плевать, а в Москву он собирался приехать исключительно на американском танке Абрамс. Под флагом НАТО.

Убитый в Киеве вечером, 29 мая российский журналист АркадийБабченко имел весьма "специфическую" точку зрения на происходящеевокруг. На жертв катастрофы Ту-154 в Сочи ему было "совершенноплевать", а в Москву он собирался приехать исключительно на американскомтанке "Абрамс". Под флагом НАТО.На следующий день после крушения лайнера Минобороны Ту-154над Черным морем, 26 декабря 2016 года, Бабченко оставил запись на своейстранице в Facebook, где в крайне циничной манере высказался о жертвах страшнойкатастрофы. "Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели 80 штатныхсотрудников министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней,братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших", -написал он.По словам Бабченко, артисты летели на концерт к российскимлетчикам, чтобы тем "лучше бомбилось". "Так что – совершенноплевать", – написал журналист. Родным и близким погибших выразить словасоболезнования он отказался.Глумливый комментарий Бабченко оставил и после смертиартиста Михаила Державина. Он напомнил, что актер с 2003 года был членом"Единой России", в 2006 призывал Владимира Путина остаться на третийсрок, а в 2007 стал доверенным лицом "ЕР". По мнению журналиста,причин для скорби по поводу смерти такого человека он не находит.Иногда Бабченко предавался размышлениями о будущем. "Яобязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал онв августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс"по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв проКрым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарнойтушенки", – добавлял журналист.Напомним, труп Бабченко обнаружила соседка, когда он был ещежив. Журналист скончался по пути в больницу. По некоторым данным, нападавшиестреляли ему в спину.Примечательно, что незадолго до смерти Бабченко опубликовалнеобычное сообщение. Он рассказал, что 29 мая отмечает второй день рождения.Оказывается, ровно четыре года назад журналист чуть было не погиб: из-заперегруза вертолета его не взяли на борт. Позже машина рухнула, а всенаходившиеся на борту погибли.Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году. Сначала онпроживал в Чехии, затем в Израиле, а после поселился в Киеве. Он неоднократнозаявлял, что в его адрес поступают угрозы.