Убитый в Киеве вечером, 29 мая российский журналист Аркадий
Бабченко имел весьма специфическую точку зрения на происходящее
вокруг. На жертв катастрофы Ту-154 в Сочи ему было совершенно
плевать, а в Москву он собирался приехать исключительно на американском
танке Абрамс. Под флагом НАТО.
Убитый в Киеве вечером, 29 мая российский журналист Аркадий
Бабченко имел весьма "специфическую" точку зрения на происходящее
вокруг. На жертв катастрофы Ту-154 в Сочи ему было "совершенно
плевать", а в Москву он собирался приехать исключительно на американском
танке "Абрамс". Под флагом НАТО.
На следующий день после крушения лайнера Минобороны Ту-154
над Черным морем, 26 декабря 2016 года, Бабченко оставил запись на своей
странице в Facebook, где в крайне циничной манере высказался о жертвах страшной
катастрофы. "Есть ли у меня сочувствие по поводу гибели 80 штатных
сотрудников министерства обороны поехавшей головой недоимперии, устроившей в соседней,
братской когда-то стране Сталинград и Курскую дугу с тысячами погибших", -
написал он.
По словам Бабченко, артисты летели на концерт к российским
летчикам, чтобы тем "лучше бомбилось". "Так что – совершенно
плевать", – написал журналист. Родным и близким погибших выразить слова
соболезнования он отказался.
Глумливый комментарий Бабченко оставил и после смерти
артиста Михаила Державина. Он напомнил, что актер с 2003 года был членом
"Единой России", в 2006 призывал Владимира Путина остаться на третий
срок, а в 2007 стал доверенным лицом "ЕР". По мнению журналиста,
причин для скорби по поводу смерти такого человека он не находит.
Иногда Бабченко предавался размышлениями о будущем. "Я
обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там еще одно дельце", – писал он
в августе прошлого года. Далее представлял, как едет в танке "Абрамс"
по Тверской улице под флагом НАТО. "А благодарные россияне, забыв про
Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной
тушенки", – добавлял журналист.
Напомним, труп Бабченко обнаружила соседка, когда он был еще
жив. Журналист скончался по пути в больницу. По некоторым данным, нападавшие
стреляли ему в спину.
Примечательно, что незадолго до смерти Бабченко опубликовал
необычное сообщение. Он рассказал, что 29 мая отмечает второй день рождения.
Оказывается, ровно четыре года назад журналист чуть было не погиб: из-за
перегруза вертолета его не взяли на борт. Позже машина рухнула, а все
находившиеся на борту погибли.
Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году. Сначала он
проживал в Чехии, затем в Израиле, а после поселился в Киеве. Он неоднократно
заявлял, что в его адрес поступают угрозы.